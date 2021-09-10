Лукашенко назвал договоренности с Россией очень серьезными

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал договоренности с РФ, достигнутые на переговорах с российской коллегой Владимиром Путиным в четверг, очень серьезными, отметив, что таких шагов стороны еще не предпринимали.

"Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ", - заявил Лукашенко, слова которого приводит в пятницу агентство БелТА. Говоря о взаимодействии следственных органов двух стран, глава государства отметил налаженный обмен опытом между сторонами. "Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия", - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что важное место во время переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности. "Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей, - отметил Лукашенко. - И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать".

Также Лукашенко сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может пройти 4 ноября.

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - приводит агентство слова президента Белоруссии. Президент отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства, которые накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран.

"В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры - они тоже должны соответствовать нашим договоренностям", - отметил Лукашенко.

В четверг Лукашенко побывал с визитом в Москве, где в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным были согласованы 28 союзных программ, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе очередного заседания Высшего госсовета.