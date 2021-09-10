Калашников заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя высказывания президента Украина Владимира Зеленского.

"Полноценная война может быть развязана, только если они [украинские власти] устроят какую-то провокацию, как устроил [Михаил] Саакашвили в Грузии в свое время", - сказал Калашников.

По его словам, в РФ никто не собирается "этим заниматься, не собирается воевать с украинцами". "Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами", - заключил депутат.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".