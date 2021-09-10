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Лавров: сотрудничество прикаспийских стран сегодня выходит на новый уровень

Министр иностранных дел отметил, что вклад в углубление доверия вносит взаимодействие в информационной сфере

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Страны Каспия сегодня совершенствуют нормативно-правовую базу своих отношений и продвигают политический диалог, выводя связи в регионе на новый уровень. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам VI Каспийского медиафорума, которое зачитала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Министр отметил, что встречи Каспийского медиафорума утвердились в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальной повестки дня прикаспийских государств.

"Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень: совершенствуется нормативно-правовая база, <...> продвигается диалог в рамках многосторонних форматов и механизмов. Вклад в углубление доверия вносит взаимодействие в информационной сфере", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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