Лавров: сотрудничество прикаспийских стран сегодня выходит на новый уровень

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Страны Каспия сегодня совершенствуют нормативно-правовую базу своих отношений и продвигают политический диалог, выводя связи в регионе на новый уровень. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам VI Каспийского медиафорума, которое зачитала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Министр отметил, что встречи Каспийского медиафорума утвердились в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальной повестки дня прикаспийских государств.

"Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень: совершенствуется нормативно-правовая база, <...> продвигается диалог в рамках многосторонних форматов и механизмов. Вклад в углубление доверия вносит взаимодействие в информационной сфере", - добавил Лавров.