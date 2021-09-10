Песков: интеграция РФ и Белоруссии будет продолжаться с учетом интересов обоих государств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства с учетом интересов обеих стран, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в вопросе интеграции в целом необходим прагматичный и реалистичный подход. "Вчера президент [РФ Владимир] Путин с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко говорили, что нужен весьма прагматичный и реалистичный подход. Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться, это является главными задачами дальнейшего совершенствования интеграционных процессов", - сказал Песков.

Союзный парламент

Речи о создании союзного парламента РФ и Белоруссии пока не идет, заявил Песков, назвав данный вопрос "эвентуальным".

"Что касается парламента, то пока об этом речи не идет. Это вопрос на перспективу и такой эвентуальный вопрос", - сказал он.

Говоря о том, рассматривается ли создание каких-либо общих органов управления Союзным государством, Песков заявил, что "в настоящий момент нет". "Действительно, определенные рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы", - уточнил он.

Единая валюта

При этом Создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе, уточнил Песков.

"Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.

По его словам, пока такие перспективы "не просматриваются".

Признание Крыма

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались на переговорах президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве в четверг.

"Нет, эти темы не обсуждались", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, были ли указанные темы в числе затронутых на встрече президентов в Кремле.

Песков сделал акцент на том, что "президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы".

Заседание Высшего госсовета России и Белоруссии

Песков подтвердил, что Высший госсовет России и Белоруссии, который пройдет с участием президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко, - планируется провести 4 ноября.

"Александр Григорьевич [Лукашенко] уже сказал, что [президенты] говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, после переговоров в Кремле и последовавшей за ними пресс-конференции 9 сентября лидеры двух стран "продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции".

В четверг Лукашенко побывал с визитом в Москве, где в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным были согласованы 28 союзных программ, которые, как ожидается, будут подписаны в ходе очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства.