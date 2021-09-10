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Песков назвал апокалиптическими рассуждения о возможности войны России и Украины

Президент Украины ранее заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

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Ранее президент Украины заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой".

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле. "Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - заметил он в ответ.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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