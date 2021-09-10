Головченко: отношения Белоруссии и России прошли проверку на прочность

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления отношения Минска и Москвы прошли проверку на прочность. Об этом белорусский премьер сказал в пятницу, открывая заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

"Сегодня в условиях беспрецедентного давления со стороны третьих стран двусторонние отношения [Белоруссии и РФ] прошли проверку на прочность. По всем острым вопросам мы находим решения, находим поддержку, что позволяет Беларуси сохранять позитивную динамику развития экономики и обеспечивать социальную защищенность населения", - сказал Головченко.

Головченко добавил, что Белоруссии и России в ходе реализации союзных программ предстоит решить новые задачи при сохранении политического и экономического суверенитета.

"Правительствами двух стран была проведена инвентаризация положений договора о создании Союзного государства. На этой основе сформирован новый перечень задач в целях дальнейшего развития отношений при безусловном сохранении как политического, так и экономического суверенитета. Это ответ тем, кто занимается политическими спекуляциями на теме интеграции в рамках Союзного государства", - сказал Головченко.

По его словам, "неоспоримым является тот факт, что реализация документов, которые сегодня будут одобрены, принесет гражданам двух стран очевидную пользу и самым положительным образом скажется на уровне благосостояния".