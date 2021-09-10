Песков: РФ не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что РФ примет участие в соответствующем мероприятии, представитель Кремля ответил отрицательно. "Нет, не могу, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Нет, Россия никак не будет принимать участие".

России неизвестно, как будет развиваться ситуация в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз, поэтому Москве важно понять, какие дальнейшие шаги будет предпринимать нынешнее афганское руководство, заявил Песков. "Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Никто, включая Россию, не выиграл от прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявил Песков. Так он прокомментировал слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, отметившего, что в Афганистане "проиграли, наверное, и все, кроме талибов".

"Имеется в виду, что как минимум мы все не в выигрыше, потому что главные вопросы, которые стоят на повестке дня, - останется ли Афганистан источником наркоугрозы и страной, откуда в мир и в нашу страну идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки. В этом плане да - в том смысле, что эти угрозы сохраняются, - мы все не в выигрыше", - сказал Песков.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.