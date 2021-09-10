Россия и Белоруссия разработают принципы функционирования рынка газа к июлю 2022 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Принципы функционирования и регулирования единого рынка газа РФ и Белоруссии будут разработаны к июлю 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

"Стороны договорились о координации действий в части формирования цен на российский газ для белорусской стороны на 2022 год, а также разработке принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа Союзного государства (к июлю 2022 года)", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте кабмина РФ.