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Единый день голосования

ЦИК исключил 16 кандидатов "Яблока", Партии роста и РПСС из списков на выборы в Думу

Верховный суд ранее отменил их регистрацию. Поводом для обращения в суд стала информация от ЦБ, указывающая на то, что кандидаты владеют иностранными финансовыми инструментами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России принял постановления об исключении девяти кандидатов от партии "Яблоко", шести кандидатов от Партии роста и бизнесмена, кандидата от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Дмитрия Потапенко из федеральных списков партий во исполнение решений Верховного суда РФ. Данное решение было принято на заседании ЦИК в пятницу.

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Верховный суд ранее отменил регистрацию 16 кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков "Яблока", Партии роста и РПСС. Поводом для обращения в суд стала информация от Центробанка РФ, указывающая на то, что данные кандидаты владеют иностранными финансовыми инструментами.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Яблоко"Партия роста ("Правое дело")
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