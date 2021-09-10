Захарова заявила, что Россия находится вне территориальных споров в Южно-Китайском море

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия последовательно не принимает участия в территориальных спорах в Южно-Китайском море и принципиально не становится ни на одну сторону конфликта. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу того, означает ли пресс-релиз китайского дипведомства по итогам телефонного разговора лидеров стран изменение российской позиции в соответствующем вопросе.

"Позиция нашей страны в данном вопросе последовательна и неизменна. Россия не является участником территориальных споров в Южно-Китайском море и принципиально не становится на чью-либо сторону. Полагаем, что соответствующие консультации и переговоры должны вестись непосредственно вовлеченными сторонами в определенном ими самими формате", - отметила она.

"Главное - считаем контрпродуктивными попытки вмешательства внерегиональных сил в урегулирование территориальных проблем в Южно-Китайском море. В этом суть сказанного с российской стороны в ходе недавнего разговора глав государств", - указала Захарова.

Президент России Владимир Путин провел 25 августа телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры условились активизировать "двусторонние контакты и плотную координацию, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств".