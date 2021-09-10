ЦИК: президиум ВС РФ не будет рассматривать жалобу Грудинина на исключение из списка КПРФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину было отказано в передаче жалобы на его исключение из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму в президиум Верховного суда, таким образом судебный процесс по этому вопросу окончательно завершен.

"С надзорной жалобой 31 августа на решение Верховного суда от 9 августа 2021 года обратился Павел Николаевич Грудинин, политическая партия КПРФ. Оспаривался пункт 1 постановления ЦИК России от 24 июля 2021 года, в котором Павел Николаевич Грудинин был исключен из федерального списка кандидатов от партии", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

По его словам, 7 сентября Грудинину "отказано в передаче жалобы для рассмотрения в президиуме Верховного суда РФ". "Потому этот процесс по данному вопросу считается, видимо, окончательно завершенным", - отметил зампред ЦИК.

Решение ЦИК

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации. Как объяснили представители ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании, он является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в Верховный суд РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, 19 августа апелляционная коллегия ВС признала законным решение суда первой инстанции.