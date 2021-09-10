Слуцкий считает, что словами о войне Украины и России Зеленский спасает свой рейтинг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен заниматься разрешением конфликта в Донбассе, а не прогнозами о войне с Россией, стремясь поддержать свой рейтинг. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности - очень плохой прием. Да и в здравом уме невозможно себе представить, чтобы Россия начала войну против своего братского народа", - написал Слуцкий, напомнив, что развязанный киевскими властями конфликт в Донбассе длится уже восьмой год.

По мнению главы комитета Госдумы, "вместо выдумывания мифических военных кампаний Зеленскому давно стоит заняться урегулированием настоящего конфликта" в рамках минских соглашений, саботируемых Киевом.

Слуцкий также указал на слова Зеленского о том, что после "войны" никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией. "И это после прошедших в четверг насыщенных и конструктивных переговоров президентов России и Белоруссии, в ходе которых были приняты важнейшие решения в рамках процесса интеграции! Президент Украины явно выпал из повестки", - резюмировал депутат.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".