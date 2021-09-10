В программу Единой России внесут отсрочку от армии для выпускников колледжей искусств

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Предложение об отсрочке от армии выпускников колледжей искусств включат в программу всероссийской политической партии "Единая Россия". Об этом журналистам сообщила в пятницу руководитель образовательного фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева во время визита в Казанское музыкальное училище им. И. В. Аухадеева в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.

"Очевидно, что нужно говорить об отсрочке от армии, которая должна позволить пойти на следующий уровень образования тому ребенку, который "выпустился" из программы колледжа. И сегодня, собирая народные предложения в программу Единой России, мы обязательно включим и эту программу комплексного развития и сопровождения того, кто показывает выдающиеся результаты, осваивая программы в сфере искусства", - сказала Шмелева.

Она не уточнила, о каких именно выдающихся результатах выпускников колледжей искусств идет речь, так как это предложение находится в проработке. Но Шмелева отметила, что год, который будет исключен из интенсивных профессиональных образовательных занятий, может оказать губительное влияние для становления молодого музыканта.

Шмелева вошла в первую "пятерку" (общефедеральную часть) списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму VIII созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года. Список утвержден на съезде партии.

Предвыборная программа единороссов - народная. Это документ, который состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Каждый из них включает темы, которые в совокупности призваны охватить все сферы жизни в стране.