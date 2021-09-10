Лавров и Макей приветствовали решения Совета министров по интеграции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей приветствовали одобрение союзных программ по развитию экономической интеграции. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Министры приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета министров, по одобрению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ, которые призваны способствовать сближению законодательств двух стран и созданию единого экономического пространства", - говорится в сообщении.

На встрече на полях заседания Совета министров Союзного государства в Минске министры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия и координацию усилий на площадках международных организаций в условиях "неослабевающего внешнего давления и настойчивого вмешательства во внутренние дела России и Беларуси", подчеркнули в дипведомстве.

Стороны обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации в Афганистане.

Также Лавров и Макей обсудили график предстоящих контактов, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Белоруссии, запланированного на ноябрь 2021 года.