На Госуслугах открылась форма подачи заявления для голосования на дому

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. На портале Госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому, говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком.

"После подтверждения на Госуслугах информации об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания избирателю на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале, поступит код подтверждения подачи заявления. Далее заявление избирателя будет передано в участковую избирательную комиссию", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что в случае положительного решения, принятого участковой избирательной комиссией по заявлению избирателя, ее представители посетят избирателя с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное время в единый день голосования. Для подачи заявления для голосования на дому избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Прием заявлений продлится до 24:00 14 сентября 2021 года. За первые сутки работы сервиса на Госуслугах было подано более 5 тыс. заявлений для голосования на дому.

Также в настоящее время на Госуслугах открыто более 75,5 млн личных кабинетов избирателя, где пользователю в проактивном режиме доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Прием заявлений о желании проголосовать с помощью ДЭГ продлится до 13 сентября. Для его подачи необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru.