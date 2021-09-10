Лавров заявил, что слышит "отголоски КВН" в заявлениях Зеленского о возможности войны с РФ

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слышит отголоски КВН комментариях президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией, такие огульные заявления не заслуживают внимания.

"Я считаю, что эти комментарии - они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский, который "пришел совсем под другими лозунгами к власти, который получил поддержку и на востоке Украины, теперь делает заявления, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию".

Лавров также привел заявления Зеленского о том, что он хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем "поехать отдыхать". Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопрос о планах баллотироваться на второй срок. "То, как он выполняет свои обещания, мы все это прекрасно видим. Вся череда законодательных инициатив направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей", - продолжил министр.

"Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", - считает министр.

Восстановление отношений с Украиной

По словам Лаврова, Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

"Поэтому, если народ имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает", - продолжил Лавров.

Ранее президент Украины Зеленский в ходе форума Yes Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".

Встреча "нормандской четверки" в ГА ООН

Лавров заявил, что Германия и Франция предлагают провести встречу "нормандской четверки" на полях ГА ООН, но пока разговор с их стороны нельзя назвать серьезным.

"Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке, на полях ГА ООН, собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит Зеленский и его команда, просто законодательно перечеркивая свои возможности по выполнению минских договоренностей. Они говорят: ну, нет, надо собраться и там посмотреть. Но это разговор совершенно непрофессиональный и несерьезный", - сказал он.