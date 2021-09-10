МИД РФ заявил о доказательствах нарушения законов цифровыми гигантами США перед выборами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в пятницу послу США Джону Салливану, вызванному в российское министерство, о наличии у Москвы доказательств нарушения в преддверии выборов в Госдуму законов России американскими цифровыми гигантами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в документе.

Также стороны обсудили другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона.

Салливан был вызван в МИД РФ в пятницу и пробыл в министерстве около 20 минут, покинув его без комментариев.