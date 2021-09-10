Лавров: Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом

СОЧИ 10 сентября. /ТАСС/. Москва готова "хоть завтра" восстановить полноценные отношения с Западом при наличии обоюдовыгодной основы и взаимного стремления к поиску компромиссов, но пока не обрела уверенности в западных партнерах. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Мы отнюдь не впадаем ни в автаркию, ни в самоизоляцию, ни в конфронтацию. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе без каких-либо ультиматумов, без диктата и опираясь на опыт переговорной дипломатии, поиска компромиссов, баланса интересов. Если Запад будет готов на это, мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе. Но пока у нас нет и не может быть уверенности в надежности наших партнеров, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, должны от этого мира не зависеть в ключевых, критически важных отраслях нашей жизни и развития", - сказал он.