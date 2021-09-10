Лавров заявил, что Россия готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с ЕС

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия абсолютно готова к взаимному признанию вакцин от коронавируса с Евросоюзом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Были такие робкие попытки - потому что потом они как-то сошли на нет - со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы", - сказал он.

Лавров добавил, что большинство партнеров России в Европе хотят скорейшей регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС. "В разговорах с большинством наших партнеров я чувствую, что они предпочли бы позитивное решение [по регистрации "Спутника V"] как можно скорее. Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных", - добавил министр.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на одобрение этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы препарата "Спутник V".