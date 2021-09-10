Лавров заявил, что разговаривать с талибами неизбежно придется практически всем

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Вести диалог с движением "Талибан" (запрещено в РФ) неизбежно придется практически всем, а вопрос признания будет рассматриваться в зависимости от выполнения талибами своих обещаний. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется и приходится уже практически всем, - сказал он. - В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, я думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле".

Лавров заявил, что Россия слышит и поощряет заявления движения "Талибан" об отсутствии у него намерения узурпировать власть в Афганистане и создавать проблемы странам Центральной Азии.

"Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным, что <...> не будут создавать проблемы своим соседям, в том числе странам Центральной Азии, что у них нет планов вторгаться на их территорию и что они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана еще остаются, прежде всего, ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), отрядами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - сказал он.

Лавров заявил, что Россия не видит угрозы перетекания нестабильности в Афганистане на территорию своих союзников в Центральной Азии, но на всякий случай "держит порох сухим".

"Держим порох сухим, естественно. Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников. Но мы делаем все, чтобы быть готовым к такой ситуации", - сказал он.