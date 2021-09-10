Посольство РФ в США на выборах не будет требовать от избирателей справки о вакцинации

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США не планирует интересоваться у российских граждан, которые придут на организованный на территории дипмиссии избирательный участок, наличием справок о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании COVID-19, а также спрашивать про тесты на инфекцию. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно предстоящих выборов в Государственную думу.

"Никаких препятствий для доступа на избирательный участок российским гражданам для волеизъявления не будет. Мы не планируем интересоваться у них наличием справок о вакцинации или перенесенной болезни, равно как и спрашивать про ПЦР-тест", - приводятся его слова в Facebook посольства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан, проживающих в США, воспользовалось своим избирательным правом. Приглашаем всех исполнить свой гражданский долг и принять активное участие в голосовании", - отметил Антонов.

Посол при этом обратил внимание на то, что на фоне общего роста числа заражений коронавирусом в США в самом Вашингтоне ситуация остается относительно спокойной. Тем не менее, подчеркнул он, "обеспечение мер по охране здоровья избирателей и членов УИК" является приоритетом для российских дипломатов.

"При входе на территорию избирательного участка будет производиться замер температуры. Голосующим в случае отсутствия индивидуальных средств защиты мы предоставим маски и санитайзеры. Предусмотрено использование одноразовых ручек. Будет обеспечено социальное дистанцирование. В день выборов организуем регулярную влажную уборку задействованных помещений с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, планируем периодически использовать специальные бактерицидные лампы", - сообщил Антонов. Он отметил также, что члены УИК, "как и абсолютное большинство сотрудников посольства и членов их семей", прошли "полный курс иммунизации от COVID-19 отечественным препаратом "Спутник V" или местными вакцинами".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В России проголосовать можно будет также 17 и 18 сентября. На зарубежных участках в ряде стран досрочное голосование началось с 3 сентября. На территории посольства в Вашингтоне голосование будет проводиться 19 сентября.