Лавров заявил, что не хочет забегать вперед в вопросе своих планов после выборов

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данном этапе не скучает ни по какой части своей работы, предпочитает не забегать вперед касательно своих планов после сентябрьских выборов в Госдуму.

На сессии вопросов и ответов на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021" министра спросили, не жалко ли ему будет уходить из МИД в Госдуму и по чему в своей работе он будет больше всего скучать. Задающая вопрос напомнила Лаврову, что президент РФ Владимир Путин на ВЭФ заявил, что ему будет жалко отпускать в Госдуму нынешнего главу МИД и министра обороны Сергея Шойгу. "Президент [на ВЭФ на соответствующий вопрос] ответил коротко, но не одним словом. Он сказал: "Жалко, но решать им". Но сначала надо дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед и на данном этапе не скучаю ни по какой части моей работы", - отреагировал глава российского дипведомства.

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.