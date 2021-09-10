Лавров: россияне не хотят, чтобы дела страны определял "какой-то дядя из-за границы"

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Граждане России не хотят повторения сценариев майданов и цветных революций на территории страны и не примут управления суверенными делами государства "каким-то дядей из-за границы". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021", комментируя предстоящие выборы в Госдуму.

"Люди, я убежден, не хотят повторения майданов, не хотят повторения цветных революций и абсолютно точно не хотят, чтобы наши внутренние - не только внешние - дела определял какой-то дядя из-за границы. Мы это пережили", - указал глава дипведомства.

Лавров отметил, что у многих людей еще жива память "о последних советских и первых постсоветских годах", когда считалось, что Россия - "в кармане у западных друзей". "Когда здесь в руководящих кабинетах и банках сидели советники и определяли наши действия", - продолжил министр.

Он также отметил, что россиянам присуще "какое-то особенное чувство национального достоинства". "Достоинство должно сопровождаться достатком в семье, - подчеркнул Лавров. - Сочетание этих двух вещей, я думаю, будет оптимальным, и к этому правительство и президент [РФ] точно совершенно стремятся, они видят эту задачу и как никто другой хотят ее решать".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.