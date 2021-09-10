Лавров: НАТО в 2008 году не надо было разбрасываться словами о членстве Украины и Грузии

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу еще в 2008 году не надо было разбрасываться словами о членстве Украины и Грузии, в НАТО сейчас прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективная затея. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Лавров отметил, что принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году заявление Североатлантического альянса, судя по всему, "плохо подействовало" на занимающего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили при событиях августа того же года. "Это его немножко так подкосило в психологическом плане, создало иллюзию того, что НАТО теперь будет за него воевать, отвоевывать земли, которые он угнетал", - добавил он.

"Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, оно сейчас, по-моему, так же вот дошло до киевских руководителей, они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они уже давно созрели, что они перезрели от членства в НАТО, и это, понимаете, будоражит умы. У них швах полный с экономикой, социалкой, с тарифами. Такая вот риторика воинственная, - и что мы в Европе, мы вообще лидеры Европы, надо в НАТО, уже давно пересидели в этом предбаннике - она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости, - сказал министр. - Но наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами".

Альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.