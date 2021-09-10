Лавров: МИД не планировал посылать делегацию из РФ на инаугурацию правительства талибов

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не рекомендовал руководству страны посылать делегацию из Москвы на возможную инаугурацию правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ), считая достаточным присутствие на уровне посла в Кабуле. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Они [талибы] объявили инаугурацию, потом они эти планы пересматривают. Мы никогда не собирались, я вам скажу честно, рекомендовать нашему руководству быть там, на инаугурации, представленными делегацией из Москвы. Мы исходили с самого начала, что посол - достаточно хороший уровень с учетом конкретного развития ситуации, чтобы нас там представлять", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, представители "Талибана" на данный момент не могут определиться в своих действиях по формированию нового правительства Афганистана и путаются в своих планах по его инаугурации. "Мы не отказывались [участвовать в возможной инаугурации], просто инаугурации не будет. Никто не отказался. Это, по-моему, очевидная совершенно проблема, которая заключается в том, что они [талибы] сами пока путаются в том, что им надо делать в приоритетном порядке. Здесь нет никакой подковерной игры и никакого нет разлада", - сказал министр. Он добавил, что талибы "меняют свои планы ежедневно, в том числе и в том, что касается инклюзивности политического процесса", а также самого вопроса проведения инаугурации правительства.

Ранее несколько местных и зарубежных СМИ сообщили о том, что талибы планируют инаугурацию временного правительства 11 сентября. Как уточнялось, на церемонию приглашены представители России, Ирана, Китая, Катара, Турции и Пакистана. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Москва не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.