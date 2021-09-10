Лавров указал на нежелание Запада слышать факты об Абхазии, Южной Осетии и Украине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на нежелание Запада прислушиваться к доказанным причинам ситуации в Абхазии, Южной Осетии и на Украине. Об этом глава МИД заявил в пятницу на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Им хоть в блогах пиши, хоть в соцсетях, хоть делай разворот на две полосы, если не хотят слышать. У них такая заданность", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, фейки становятся уже не просто частью медиапространства, но и аспектом деятельности западных партнеров РФ на международной арене. "Посмотрите, что они о нас пишут: там неважно, с плюсом или с минусом. Им важно сказать, что Россия ведет себя не так на мировой арене. Они же подчеркивают в своих документах: "Мы готовы нормализовать наши отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отметил он.

"Это значит: отдайте Крым, уйдите из Украины, хотя никто нас там не видел, ну и многое другое. А, да, не трогайте Молдавию, отдайте Абхазию с Южной Осетией. Когда им начинаешь приводить факты, которые послужили причиной нынешней геополитической ситуации, <...> когда напоминаешь, что в 2009 году ЕС специально заказал доклад о причинах [грузино-осетинской] войны, <...> [был сделан] вывод, что приказ отдал [президент Грузии в 2004-2013 годах] Михаил Саакашвили, и с этого все началось, они этого не слушают", - добавил Лавров, указав, что нападение Грузии на российских миротворцев может быть расценено как "прямое нападение на государство".