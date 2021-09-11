Полянский заявил, что вывод неливийских сил из Ливии должен проходить поэтапно

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что вывод всех неливийских сил из Ливии должен осуществляться поэтапно во избежание нового витка конфронтации. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Дальнейшее продвижение по пути к полному и окончательному урегулированию вооруженного конфликта в Ливии требует активной работы, - сказал он. - Решения, принятые в рамках совместного военного комитета в формате "пять плюс пять", которому принадлежит важная роль в объединении вооруженных сил страны и общей стабилизации в сфере безопасности, во многом остаются на бумаге".

По словам дипломата, пока нет окончательной договоренности о полном открытии прибрежной трассы между западной и восточной частями Ливии. "При этом ответственность за срыв обязательств стороны возлагают друг на друга", - отметил он.

Подобное шаткое положение, указал Полянский, напрямую связано с нерешенностью проблемы иностранного военного присутствия в арабской стране.

"Мы выступаем за поэтапную, синхронизированную по времени эвакуацию всех неливийских вооруженных групп и подразделений, - сообщил он. - При этом важно сохранить текущий баланс сил на земле, за счет которого в стране не возникло угрозы нового витка конфронтации".