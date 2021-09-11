Лавров и глава МИД Катара обсудят в Москве ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в субботу с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который прибыл накануне в российскую столицу с рабочим визитом.

Как сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют сверить часы по международной и региональной проблематике с акцентом на задачи политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего в свете афганских событий. "Будет проведен углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане и вокруг него", - указала дипломат.

Министры также не обойдут вниманием вопросы развития двусторонних отношений в различных отраслях.

Межмидовские контакты

Диалог Москвы и Дохи по линии дипведомств носит регулярный характер. Еще в начале этого года глава катарского МИД посещал российскую столицу с амбициозной задачей "довести сотрудничество [сторон] до более высоких горизонтов". Катар остается крупнейшим ближневосточным инвестором России, и укрепление стратегического характера отношений находится сегодня в повестке взаимных визитов.

Ряд тем, намеченных тогда в Москве, получили развитие уже в начале марта в Дохе на трехсторонней встрече глав МИД Катара, России и Турции. По итогам этих переговоров Лавров, в частности, отмечал, что процесс урегулирования в Афганистане не является предметом соперничества с катарскими партнерами. "Мы все заинтересованы, чтобы трагедия Афганистана как можно быстрее прекратилась, - подчеркивал он. - Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще".

Нынешняя встреча министров в Москве проходит в годовщину важной даты - 20 лет со дня трагических событий теракта в Нью-Йорке, который унес жизни почти 3 тысяч человек. Весьма вероятно, что вопросы противодействия угрозам терроризма в этой связи станут важным аспектом повестки переговоров.

Спектр региональных тем

На международной арене Россия и Катар проводят тесную координацию не только в контексте афганского урегулирования, но и по сирийскому вопросу. Так, в частности, на совместной встрече с Турцией главы дипведомств договорились координировать свои усилия на уровне спецпредставителей в интересах долгосрочного сирийского урегулирования. Лавров выразил тогда убежденность, что это станет "весьма полезным дополнением к той работе, которую Россия, Турция и Иран проводят в рамках механизма астанинского формата".

На афганском направлении Доха, как и Москва, выступает в качестве активного участника региональных процессов. Еще накануне встречи министров специальный посланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани в эфире телеканала Al Jazeera сообщил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула и международные коммерческие рейсы из Афганистана возобновляются. В этой связи можно ожидать, что отдельное внимание министры уделят вопросу координации усилий в дальнейшем гуманитарном содействии Афганистану.

Двусторонняя повестка

Россия и Катар ведут насыщенный диалог не только по региональной и международной тематике, но и в контексте двустороннего сотрудничества. Доверительные отношения между сторонами сложились и на высшем уровне. В июне эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в режиме онлайн принимал участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где катарская сторона выступала в качестве специального гостя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал по итогам мероприятия о готовности Москвы принять эмира Катара, как только позволят эпидемические условия. В свою очередь посол эмирата в Москве Тамим бен Хамад Аль Тани в беседе с ТАСС заверил, что эмир будет очень рад увидеть российского лидера Владимира Путина "на своей земле" в любое время.

В контексте подготовки к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в 2022 году в Катаре, сторонам также удалось наладить конструктивное взаимодействие. Уже в конце июня Путин поручил правительству оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке, а также проведении чемпионата. Для этих целей с российской стороны была сформирована межведомственная рабочая группа во главе с помощником главы государства Игорем Левитиным.

Еще один важный аспект двусторонний повестки - российская вакцина "Спутник V". Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Катаре в декабре прошлого года. Власти страны выдали разрешение на экстренное применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также компании Moderna. Ранее в беседе с ТАСС посол страны выразил надежду, что препарат российского производства пополнит ряд зарегистрированных в эмирате вакцин и будет допущен к применению. Такая мера позволила бы в то же время стимулировать диалог сторон в сфере туризма. Сейчас в Катар могут приехать из России только те граждане, кто постоянно проживает в эмирате. Вероятно, вопрос совместного противодействия пандемии и налаживания турпотоков также не останется без внимания министров.