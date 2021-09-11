Медведев: боевики ИГ в Афганистане находятся вблизи границ со странами Центральной Азии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч боевиков ИГ (Исламское государство, организация запрещена в РФ), по данным спецслужб, насчитываются в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании "Газета.ру".

"По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство "Исламского государства" прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион", - говорится в статье, опубликованной по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

По мнению Медведева, США за время своей почти 20-летней операции в Афганистане "не смогли ничего противопоставить боевикам "Исламского государства", которые массово переместились из Сирии в Афганистан". "Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы", - считает зампред СБ РФ.

Как указано в статье, американцы не достигли и главной цели, которую после терактов 11 сентября озвучил на тот момент президент страны Джордж Буш, - победить терроризм в Афганистане. "Из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать на территории страны", - считает Медведев.

В числе нерешенных проблем в Афганистане зампред Совбеза РФ называет также производство наркотиков. Он отмечает, что достижение пиковых показателей в афганской наркоиндустрии совпало с присутствием американцев и их союзников по НАТО. Так, по данным в статье, за последние 20 лет объем незаконного изготовления опиатов возрос от 17 до 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. На долю Афганистана сейчас приходится порядка 85% мирового производства этих наркотиков.

"Все эти примеры еще раз подтверждают тезис о том, что совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно. Вашингтон так и не смог стабилизировать ситуацию в бедной, измученной войнами стране, превратить ее в современное государство", - резюмирует Медведев.