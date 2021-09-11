Экс-глава МИД считает, что вторжение США в Ирак разрушило создание коалиции по антитеррору

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Серия терактов в США 11 сентября 2001 года повлекла идею создания международной антитеррористической коалиции, однако вторжение Соединенных Штатов в Ирак разрушило предпринимавшиеся усилия. Об этом заявил в субботу бывший глава МИД РФ (1998-2004 годов), президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов в эфире телеканала "Россия-1".

"Стала формироваться идея создания международной антитеррористической коалиции: совместные усилия для борьбы с общей угрозой. Были очень сложные переговоры. Многие носили очень деликатный характер. Тогда, собственно, стали зарождаться идеи формирования единого пространства безопасности на Евроатлантике. К примеру, создали для этой цели Совет Россия - НАТО", - напомнил Иванов.

Экс-глава МИД РФ выразил сожаление, что в итоге верх взяли интересы определенной части американского истеблишмента, которая продолжала верить в возможность однополярного мироустройства. "Если вы прочитаете заявления американских политиков того времени, они все время говорили, что [должна быть сформирована] антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, - указал он. - Несмотря на международное сопротивление, они предприняли акцию в Ираке, которая, конечно, к сожалению, разрушила все те большие усилия по формированию международной антитеррористической коалиции". "Это было началом большого разочарования", - добавил Иванов.

В то же время бывший министр иностранных дел считает экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, который в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового уничтожения продемонстрировал в Совбезе ООН пробирку с белым порошком, "честным, порядочным человеком", признавшим свою ошибку в данной ситуации. "Он понадеялся на определенные службы. И оказался жертвой этой игры, к сожалению", - пояснил он.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек.