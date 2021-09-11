Митрополит Иларион заявил, что РПЦ является геополитическим противником для США

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь является для США геополитическим противником, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Русская православная церковь, которая по самой своей природе призвана консолидировать людей, в том числе людей в разных странах, которая призвана их объединять и не разъединять, является для Соединенных Штатов - хотим мы этого, или не хотим - геополитическим противником. Поэтому в Соединенных Штатах существует такое мнение: для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее нужно расчленить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, именно этот "заказ" США "был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину". По словам митрополита, в настоящее время украинское общество разделено не только по языковому признаку и признаку политической ориентации, но и по религиозному. "Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но вместо исцеления раскола произошло углубление раскола. Он обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация", - отметил архиерей.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль и продолжает поддерживать людей даже в ситуации, когда между государствами возникают конфликты, поэтому является "бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом "разделяй и властвуй", - добавил митрополит.