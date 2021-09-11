Захарова: IP-адреса техподдержки "Умного голосования" находятся преимущественно в США

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения "Умное голосование", в основном происходят из США. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью " Радио России ".

"Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование", по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, - эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, - США", - сказала дипломат.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).