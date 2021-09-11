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Смена власти в Афганистане

Лавров: в НАТО, обвиняя правительство Гани, перекладывают с больной головы на здоровую

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. НАТО, обвиняя бывшее правительство Афганистана под руководством Ашрафа Гани в неспособности удержать ситуацию под контролем, перекладывает с больной головы на здоровую. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Я слышал заявление, сделанное генеральным секретарем НАТО господином [Йенсом] Столтенбергом, который возложил вину за сложившуюся ситуацию на бывшее правительство и вооруженные силы Афганистана, которые, дескать, оказались неспособными удержать ситуацию под контролем. Как минимум приходит на ум старая русская пословица на счет больной головы и здоровой головы", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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