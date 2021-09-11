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Захарова: российские СМИ должны сообща отстаивать права своих журналистов за рубежом

Представитель МИД РФ указала, что действовать подобным образом нужно было еще в 2017 году, когда российские СМИ, работающие в США, стали признаваться иностранными агентами

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российское журналистское сообщество должно единым фронтом защищать своих коллег за рубежом, как оно сделало это, заставив власти США изменить решение о невыдаче аккредитации на траурные мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Она указала, что действовать подобным образом нужно было еще в 2017 году, когда российские СМИ, работающие в США, стали признаваться иностранными агентами и подвергаться давлению "вне вообще какой-то профессиональной этики, здравого смысла и повестки дня". "И вот если бы вы всем единым фронтом встали и сказали: "Покуда вы не оставите их в покое, мы вас здесь [в России] тоже видеть не будем", все было бы по-другому, и нам бы не пришлось отвечать так, как мы отвечаем сейчас", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"И вот тогда надо было действовать. Просто мы, наверное, не очень действительно понимали, вы не понимали масштабов происходящего. Но вот в этом сила: когда наших бьют там, надо отвечать, наваливаясь всем миром", - подчеркнула Захарова. Она привела в пример действия российской прессы в последние дни в ситуации с невыдачей властями США аккредитации российским журналистам на траурные мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке.

Ранее часть представителей иностранной прессы, в том числе российские журналисты, получили отказ в аккредитации, хотя анкета для ее получения была ранее разослана им Госдепартаментом. "Не пустили, не аккредитовали на церемонию у монумента, посвященного 11 сентября, корреспондента "РИА Новости". Вы же [российские журналисты] все встали как один и сказали: "Это безобразие". Все написали - от новых медиа до традиционных СМИ. Все, сегодня утром: "Дорогой товарищ, приветствуем тебя на нашей церемонии". Потому что все дошло и вверх, и вниз, и влево, и вправо", - отметила Захарова.

Ранее об отказе в аккредитации для своих журналистов сообщило российское агентство "РИА Новости". Из представителей других российских СМИ в Нью-Йорке никто не смог подтвердить ТАСС получение аккредитации. С вопросами об организации работы СМИ на мемориальной церемонии выступали и другие журналисты.

Почти три тысячи человек стали жертвами атаки террористов на США. 11 сентября 2001 года 19 смертников смогли пройти на борт четырех самолетов. Два врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий самолет рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 милях от города Питсбурга.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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