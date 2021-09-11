Посол РФ в Кабуле: нет сигналов, что при новой власти в Афганистане "все будет гладко"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нельзя говорить, что при руководстве талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане все будет "безоблачно", но альтернативы их фактической власти в республике сегодня нет. Об этом заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьезные объективные проблемы. Говорить о том, что здесь все будет безоблачно, все будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя, поскольку если социальные и экономические неурядицы будут усугубляться - а пока все идет к этому, - то это, конечно, будет сложный сценарий", - сказал он.

Также Жирнов заявил, что Москва будет делать выводы о движении "Талибан" по его делам, сейчас это преждевременно.

"На вопрос, кто такие нынешние талибы, пока, наверно, ответить преждевременно, нужно смотреть. Да, они действительно сформировали правительство. В этом правительстве есть один узбек, вице-премьер, один таджик, начальник генерального штаба, при этом это все талибы. Судить надо будет по делам", - сказал он.

Жирнов отметил, что в Афганистане сейчас наблюдается "мозаичная ситуация". "Кто-то говорит, что идет зажим прав женщин. Есть демонстрации женские по этому поводу. При этом есть и антидемонстрации. Есть демонстрации за шариат, за исламизацию", - пояснил он.

Дипломат рассказал, что видел женщин с открытыми лицами во время прогулок по Кабулу. "Увидел - по тротуару шел молодой афганский парень, на нем было сомбреро почему-то", - добавил посол.

По словам дипломата, люди на территории Афганистана не сожалеют об уходе западных сил из страны. "Например, в эти дни в Нангархаре [провинция на востоке Афганистана] проходит футбольный турнир - что немного странно: талибы и футбольный турнир, - посвященный концу оккупации", - сказал Жирнов.

Пакистан вряд ли влиял на включение конкретных персоналий в правительство Афганистана, считает посол. "Я думаю, что на персональный состав правительства им [пакистанцам] сложно влиять, талибы люди гордые, они одержали победу. Я думаю, что это, видимо, талибское решение, кто будет конкретно на каких постах", - сказал он.

"Но, естественно, это страна, которая имеет очень тесные связи с Афганистаном, огромную границу, очень давнюю историю, поэтому понятно, что роль Пакистана здесь будет очень важной", - подчеркнул дипломат.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил о формировании нового правительства, куда вошли только члены радикального движения, подавляющее большинство которых составляют пуштуны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.