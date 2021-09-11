Посол РФ: Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Афганистану

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Афганистану, конкретных договоренностей нет. Об этом заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Они ждут гуманитарную помощь в целом от мирового сообщества. Мы тоже этот вопрос прорабатываем. Когда этот вопрос будет решен, я смогу об этом заявить", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что "пока никаких особых, конкретизированных к России обращений не было", однако в Афганистане готовы к экономическому участию РФ. "Они увидели, что наше посольство одно из немногих [фактически только Китай, Пакистан, Иран в усеченном составе остались], кто не убежал, смотрел в лицо реальности. Они это оценили", - отметил он.

По словам посла, правительство и народ Афганистана заняты сейчас восстановлением страны больше, чем геополитической обстановкой. "В Афганистане кризис, он давно назревал. Им сейчас надо, чтобы новое правительство хоть как-то все стабилизировало. Они сейчас смотрят внутрь, занимаются тем, чтобы все это не расползлось, чтобы кризис, которому западники помогли, заморозив три четверти бюджета, дальше не усугубился", - добавил он.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.