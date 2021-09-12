Володин заявил, что ЕС стоит обратить внимание на Украину после слов Зеленского о войне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией крайне опасны для стран Европы, поэтому лидерам ЕС стоит обратить на это внимание. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя высказывания Зеленского о том, что он допускает вероятность полноценной войны с Россией.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну", - считает Володин.

Он убежден, что русские и украинцы - "один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский". "У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти", - подчеркнул политик.

По его словам, высказывания Зеленского о пропасти между жителями двух стран говорит о его нежелании налаживать нормальные отношения. "Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев - жителей Украины - будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ", - констатировал спикер. Володин напомнил, что "худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", что нужно понимать "даже если всю жизнь привык шутить и играть роли". Кроме того, подчеркнул он, войны часто ведут к уничтожению целых стран.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. При этом он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации". Украинский лидер также убежден, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть.