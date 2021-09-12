Памфилова заявила, что избирательная система России готова к выборам на более чем 99%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская избирательная система готова к проведению предстоящих в сентябре выборов на более чем 99%, комиссиям еще необходимо подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Пока еще на 99% с хвостиком [готова избирательная система], поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье.

По ее словам, на предстоящих выборах ожидается очень высокая конкуренция. "У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов [в регистрации кандидатом]", - отметила глава ЦИК РФ.

Она также подчеркнула, что трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время для того, что принять участие в выборах. "Я предполагаю, что даже если закончится пандемия, опыт голосования в течение двух-трех дней останется", - заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.