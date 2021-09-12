Путин 13 сентября посетит основной этап учений "Запад-2021"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.