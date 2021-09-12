Путин планирует посетить Минск в середине октября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ. Эту информацию подтвердил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, такие планы есть", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренностях с Путиным обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.

Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле 9 сентября, по итогам которых объявили о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии. Днем позже эти документы были одобрены правительствами двух стран. Программы должны быть утверждены на заседании Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов РФ и Белоруссии, проведение которого предварительно запланировано на 4 ноября.