Более 1,8 млн москвичей подали заявки на онлайн-голосование за два дня до окончания записи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,8 млн жителей Москвы подали заявки на участие в онлайн-голосовании, которое состоится 17-19 сентября, одобрено более 1,7 млн заявлений. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На вчера подали [заявления] на электронное голосование 1 млн 830 тыс. москвичей, акцептировано 1 млн 717 тыс. заявок. В проверке, которую проводит ЦИК, а не Москва, ибо именно ЦИК дает добро на акцептацию, находится около 100 тыс. заявок", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что в 2020 году на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве было подано 1,141 млн заявок, из которых одобрили 1,075 млн. "То есть отказано было 66 тыс. [желающих проголосовать онлайн] - 5,8% от поданных [заявок]. Базы ЦИК часто отстают - смена фамилий, адресов, не жители Москвы, отсутствие в ГАС "Выборы". Если процент отказа по конституции применить сейчас, то отказ будет составлять более 106 тыс. человек", - заключил Венедиктов.

Ранее он пояснял ТАСС, что окончательный процент отказов по регистрации для участия в онлайн-голосовании в Москве будет известен после 13 сентября, когда завершится прием заявлений.

В этом году в Москве помимо выборов в Государственную думу пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино, электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней. Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет, также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

В новость внесена правка (20:06 мск) - передается с исправлением даты в заголовке, верно - за два дня до завершения записи.