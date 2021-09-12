Песков: политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но не сейчас

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но сейчас о ней речи не идет. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ "под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже", представитель Кремля заверил: "Сейчас под сукном ничего нет". Он напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября, которые "достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции".

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - подчеркнул Песков.

Союзные программы России и Белоруссии содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз, отметил он. По его словам, суть интеграции "не в том, чтобы объединиться", а в том, чтобы "выиграли два народа". "Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика", - сказал представитель Кремля.