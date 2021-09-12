Песков отметил возвращение "почти конфронтации" на Европейском континенте

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия и Белоруссия живут под гнетом санкционных ограничений в условиях возвращения к периоду конфронтации в Европе, эта реальность сильно отличается от той, которая была во время заключения Союзного договора двух стран. Такое мнение в воскресенье высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что во время подписания Союзного договора России и Белоруссии в 1997 году невозможно было представить, что мировая экономическая и политическая конъюнктура претерпит за короткий срок огромные изменения.

"Мы никогда не могли себе представить, что мы вернемся, как сейчас, во время почти конфронтации на Европейском континенте. Разве Белоруссия не сталкивается с этой конфронтацией? Разве наши обе страны не живут под таким, достаточно, гнетом санкционных ограничений? Живем. То есть, реальность другая, она поменялась", - сказал Песков.

В связи с этим, продолжил он, лидеры двух стран, не меняя саму суть Союзного договора, вносят корректировки в процесс интеграции. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Союзном договоре содержится много конкретных шагов, которые необходимы, "чтобы стать действительно Союзным государством". "Это был 1997 год, это была совсем другая реальность. Хотя основная идея - она есть, она жизнеспособна, и она поддерживается руководителями как России, так и Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.