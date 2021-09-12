Песков назвал символичным проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии 4 ноября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выбор 4 ноября для проведения Высшего госсовета России и Белоруссии символичен, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Кремль подтверждал, что Высший госсовет двух стран с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко предварительно планируется провести 4 ноября. В этот день в России отмечается День народного единства.

"Я думаю, что, наверное, изрядная доля символизма здесь есть. И мне кажется, это прекрасно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Россия и Белоруссия - две разные страны, но, кто бы что ни говорил, в них живет единый народ, отметил представитель Кремля. "Мы единый народ, мы родственны, мы близки друг другу", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ привел в пример ситуацию с другой соседней страной. "Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной", - заметил он. Но это, продолжил Песков, не значит, что россияне потеряли свои родственные отношения с украинским народом. "Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - сказал он.

"Поэтому [Высший госсовет в] День народного единства - да, здесь много символизма, и это здорово", - подытожил представитель Кремля.