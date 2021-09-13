Завершается прием заявок на голосование онлайн и по месту пребывания на выборах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прием заявлений от избирателей о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель" завершается 13 сентября.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 10 сентября принято около 4,2 млн заявлений от граждан о желании проголосовать с помощью ДЭГ и по месту пребывания. При этом конкретно на участие в онлайн-голосовании поступило 2,2 млн заявлений из семи субъектов РФ (Москвы, Севастополя, Курской, Ярославской, Нижегородской, Ростовской и Мурманской областей). Булаев выразил уверенность, что число заявлений достигнет 5 млн к концу понедельника.

Для подачи заявления на участие в ДЭГ необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления в любом территориальном избиркоме, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.