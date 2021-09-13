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Китай уважает решение России не участвовать в инаугурации нового правительства Афганистана

Чжао Лицзянь заявил, что формирования правительства в Афганистане - внутриполитический вопрос

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти уважают позицию российского руководства, которое решило не направлять своего представителя для участия в инаугурации нового афганского правительства. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Принимать участие в инаугурации или нет - право выбора, который каждая страна делает самостоятельно. Китай уважает это право", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, как китайское внешнеполитическое ведомство относится к заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве.

Как уточнил Чжао Лицзянь, формирования правительства в Афганистане - внутриполитический вопрос. "Никакие силы не имеют права использовать афганскую территорию, чтобы причинить вред другим странам", - подчеркнул он.

10 сентября Песков заявил, что Россия не будет принимать участия в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. В тот же день движение "Талибан" (запрещено в РФ) отменило церемонию. По мнению посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, у талибов нет на это времени, поскольку им необходимо решать много проблем, накопившихся внутри страны.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления о выводе оттуда американского контингента войск. 15 августа афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия, а талибы без боя вошли в Кабул. В сентябре они сообщили об установлении контроля над всей территорией страны и огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения, преимущественно представители самой многочисленной этнической группы в Афганистане - пуштуны.

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