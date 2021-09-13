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Единый день голосования

Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке лошадей

Глава партии назвал политическую борьбу самой сложной и тяжелой
© Анатолий Бочинин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник прибыл на итоговый предвыборный митинг партии на ВТБ-Арене на тройке лошадей, передает корреспондент ТАСС.

Жириновскому пришлось попросить активистов не махать флагами, так как лошади пугались и несколько раз останавливались. Митинг проходит непосредственно на ледовой арене, активисты ЛДПР разместились на местах для болельщиков с соблюдением социальной дистанции.

"Сегодня мы проводим заключительный митинг, концерт в связи с окончанием избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва", - сказал Жириновский, встав к микрофону. Он назвал политическую борьбу самой сложной и тяжелой, "потому что нет армии противника, нет команды спортсменов-соперников", он добавил, что речь не идет о лучших результатах в конкретных дисциплинах.

Речь Жириновского была посвящена исторический ретроспективе. Он в очередной раз подверг критике революцию 1917 года, так как незаконно "ночью к власти" приходят только "уголовники, бандиты, мошенники".

Выступлению Жириновского предшествовали музыкальные номера. Перед активистами выступили, в частности, барабанщики, военный оркестр и группа "На-на".

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосования
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