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Единый день голосования

Более 1,6 тыс. жителей отдаленных территорий Коми проголосовали досрочно

Массовое досрочное голосование состоялось 12 сентября

СЫКТЫВКАР, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1 600 избирателей проголосовали досрочно на выборах депутатов Госдумы в Республике Коми, явка составила 19,8%, голосование продолжается до 16 сентября. Досрочно голосуют жители отдаленных и труднодоступных селений, оленеводы на стойбищах, работники на нефтегазовых месторождениях, компрессорных станциях, рассказал ТАСС председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

"Досрочное голосование началось в Коми 4 сентября, первыми его провели участковые избирательные комиссии на территории Печорского и Койгородского районов. Затем были выезды 5, 9, 11 и 12 сентября, осталось еще три выезда. Всего 8 438 избирателей зарегистрировано на этих территориях, на 12 сентября проголосовало 19,8% - [более 1 670 человек]", - сообщил председатель регионального избиркома.

Массовое досрочное голосование состоялось 12 сентября. Сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) выезжали практически по всей республике к 4 412 избирателям, проголосовало из них 35,4%, то есть чуть более трети. "Добираются везде по-разному. В Усть-Цилемском и Ижемском районах это только по реке водным транспортом. В остальных местах это, как правило, машины повышенной проходимости, на чем могут проехать, на том и едут. В деревне Аранец Печорского района досрочное голосование было запланировано на 5 сентября, но на Печоре был шторм, смогли выехать только 11 сентября. Отправились на лодке из села Приуральское, час пути. Проголосовал 21 из 35 зарегистрированных избирателей", - сказал председатель избиркома.

В деревне Нижняя Отла Княжпогостского района проголосовали пять избирателей из 25 зарегистрированных, в поселке Трубоседъёль Печорского района - трое из 83 зарегистрированных. Члены участковых комиссий выезжали также в деревни Мом, Сорма, Хвловцы Сысольского района, в каждой из которых зарегистрированы по двое избирателей, но проголосовал только один житель в Моме. "Остальные либо прописаны, но в деревне не проживают, либо уехали по своим делам или не захотели голосовать, мы не заставляем никого", - пояснил председатель избиркома.

Последние выезды на досрочное голосование запланированы на 16 сентября к 786 избирателям. Члены УИКов отправятся на вертолете к стойбищам оленеводов в Воркутинском районе, там заявились 40 избирателей. Также в этот день запланированы выезды к работникам вахтовых поселков на нефтяных месторождениях в Усинском районе, на небольшую железнодорожную станцию в Интинском районе.

О выборах в Коми

В Коми проходят выборы депутатов Госдумы, а также довыборы в муниципальные и местные советы. По Сыктывкарскому одномандатному округу № 18, который включает всю территорию Коми, заявились и зарегистрированы в качестве кандидатов действующий депутат Госдумы, член "Единой России" Ольга Савастьянова, депутаты Госсовета Коми Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы", Олег Михайлов от КПРФ, Татьяна Саладина от "Справедливой России", а также кандидаты Иван Рубан от "Коммунистов России", Андрей Никитин от ЛДПР и Виктор Филипчук от партии "Новые люди". Помимо этого, 15 партий выдвинули своих кандидатов по спискам.

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