Лавров: "Спутник V" позволил Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва рада тому, что вакцина от коронавируса "Спутник V" позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения и в решении проблем безопасности, связанных с пандемией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

"Мы сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина "Спутник V" позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции", - сказал Лавров.

Он также отметил, что у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в таких отраслях, как торговля, экономика, инвестиционное сотрудничество, гуманитарная сфера.

Как указал Лавров, отношения между министерствами двух стран характеризуются регулярным проведением консультаций по широкому кругу вопросов, включая ситуацию на европейском континенте, в Евроатлантике, а также деятельность ООН. "Хотели бы придать этим консультациям регулярный характер в соответствии с тем меморандумом о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами наших стран, который был подписан в Сан-Марино в марте 2019 года", - добавил он.

"Наши страны разные, но тем не менее у нас есть желание развивать сотрудничество в таких сферах, как экономика, социальная сфера, культура и особенно сфера борьбы с коронавирусом. В фармацевтической промышленности мы нашли выход из той тяжелой ситуации с пандемией, в которой мы оказались, и это ускорило развитие наших отношений за последние несколько месяцев", - отметил в свою очередь Беккари.

По словам госсекретаря, страны активно сотрудничают на международной арене, происходит постоянный обмен мнениями по ряду вопросов на международных площадках.