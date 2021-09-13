{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Песков: в Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле не строят заранее прогнозы по поводу явки на выборы в Госдуму, избирательная кампания идет по всем законам. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как может измениться нынешняя явка по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 году.

Песков также не стал комментировать предположения о том, что в этот раз избирательная кампания якобы менее активна и вызывает у граждан меньший интерес. "Избирательная кампания идет по всем законам, точнее, уже завершается", - отметил он.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков заявил, что Путин не обязан надевать военную форму на учения
Шить специальную военную форму для президента не планируется, отметил его пресс-секретарь
Читать полностью